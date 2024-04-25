Сихарулидзе: отстранение даже сыграло нам на руку

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что из отстранения российских фигуристов от международных стартов получилось извлечь пользу.

«Конечно, когда зарубежные спортсмены могли соревноваться с нашими ребятами, было интересно, но мы сейчас живём в этих условиях и, думаю, уже смогли адаптироваться к тому, что происходит. Так как у нас в каждом виде фигурного катания есть интересные лидеры — это не один-два человека, а целые группы ребят, которые по-боевому относятся к соперничеству друг с другом — интерес внутри страны на соревнованиях очень большой. Что для нас важно — сами ребята борются друг с другом, это их подстёгивает тренироваться, учить новые элементы, ставить программы. У них реальная борьба. Когда зритель видит борьбу, это тоже приносит большой интерес, ведь все смотрят на фигурное катание и хотят увидеть что-то необычайное. Мне кажется, для зрителя интересно, когда сегодня выигрывает один спортсмен, на следующем турнире — другой. Маленькие отрывы друг от друга. Думаю, ситуация, которая сложилась, где-то даже на руку нам сыграла, потому что мы сразу начали думать, какие форматы соревнований проводить, как сохранить интерес, прежде всего, у фанов, зрителей. Как сохранить интерес к работе у самих спортсменов. У нас начали рождаться новые идеи, в том числе совместно с Первым каналом. Появился Кубок Первого канала, турнир шоу-программ «Русский вызов», появились этапы Гран-при России, которых раньше не было. Тем самым мы подумали о том, о чём раньше только на кухнях рассуждали: «А вот бы нам бы...» А ситуация привела нас к тому, что мы перестали говорить об этом только на кухне. Серьёзные люди сели, обсудили. То, что мы когда-то только обсуждали, всё реализовалось. У нас ещё масса идей есть. Думаю, частично мы их реализуем в следующем году. Но то, что появились новые форматы соревнований, — это как раз заслуга того, что зарубежные спортсмены сейчас не могут соревноваться с нашими. Мы стали думать, как сохранить этот интерес», — сказал Сихарулидзе в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.