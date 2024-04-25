Экс-хореограф Тутберидзе одним словом описал допинг-скандал Валиевой

Бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков считает, что Камилу Валиеву подставили с допингом. Его слова передает Metaratings.

«Могло произойти, что угодно — это могло быть подставой. Чтобы проработать все версии и найти правду, все методы хороши. Нужно опросить все окружение фигуристки. Что в этом такого? Фигуристы такого уровня очень осторожны в употреблении лекарств и других веществ. Я считаю, что это была подстава. Каким образом это произошло — одному Богу известно, потому что нет никаких доказательств», — сказал Железняков.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.