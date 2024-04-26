Ягудин высказался о комментариях Тарасовой для СМИ

Алексей Ягудин высказался о комментариях Татьяны Тарасовой для СМИ.

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Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки Марии Талалайкиной уйти из спорта: «Мало кто ее помнит. Вы за каждым говном следите, что ли?»

Позже она заявила, что ей безразлично мнение людей о ее высказывании.