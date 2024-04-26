Медведева рассказала, что дедушка Валиевой умер вскоре после ОИ-2022

Дедушка российской фигуристки Камилы Валиевой умер вскоре после Олимпиады‑2022 в Пекине, сообщила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Валиева на Играх‑2022 помогла сборной России завоевать золотую медаль в командном турнире фигуристов. В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил — в пробе, взятой 25 декабря 2021 года на чемпионате России, был обнаружен триметазидин. Результаты спортсменки с этой даты аннулированы, это привело к перераспределению медалей командного турнира: первое место присуждено команде США, вторыми стали японцы, а россияне получат бронзу. Также Валиева лишена золота чемпионата Европы.

По версии Валиевой, запрещенный препарат мог попасть в ее организм с десертом, который приготовил для нее дедушка Геннадий Соловьев. В мотивировочной части решения CAS говорится, что мать спортсменки из‑за занятости на работе просила Соловьева сопровождать Камилу до ледового дворца на тренировку в целях обеспечения безопасности (чтобы никто не знал ее домашнего адреса).

— Хочу спросить: а где дедушка Камилы? Была же версия по поводу десерта, дедушки… Где дедушка? — спросил олимпийский чемпион Алексей Ягудин в шоу в YouTube‑канале «Каток».

— Я тебе скажу, где дедушка. Дедушки не стало вскоре после Олимпиады, он ушел из жизни. Я хочу добавить: недавно узнала, что триметазидин выводится из организма полностью без следов, которые невозможно найти в допинг‑пробе, за пять дней. Люди приезжают на Олимпиаду раньше, чем за пять дней, — ответила Медведева.