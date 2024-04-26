Валиева рассказала, когда собирается выйти замуж

Российская фигуристка Камила Валиева в эфире «Доброго утра» на Первом канале рассказала о планах на будущую жизнь, отметив, что пока не торопится выйти замуж.

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«Замуж подожду пока что. Права очень хочу получить, закончить школу, сдать экзамены. Переехать в квартиру, отдельно жить, самостоятельно. Пока подаю в несколько университетов документы. А так — буду активно заниматься, буду вести на телевидении», — заявила спортсменка.

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26 апреля спортсменке исполнилось 18 лет.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. В личном турнире на Играх Валиева лидировала по итогам короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольном прокате и стала четвертой.