Медведева извинилась за слова про смерть дедушки Валиевой

Российская фигуристка Евгения Медведева публично принесла извинения перед Камилой Валиевой и её семьёй за свою ошибку, сделанную в эфире YouTube-шоу «Каток». Медведева сообщила о кончине дедушки Валиевой, что не соответствует действительности.

«Друзья, хочу извиниться за дезинформацию. В выпуске шоу КАТОК я сказала, что дедушка Камилы умер. Это не соответствует действительности. Я помню, что Камила потеряла прародителя. Но это была бабушка. И несколько лет назад. Дедушка, о котором шла речь на съёмке, жив и здоров. И хочется ему пожелать быть здоровым и долгих лет жизни! Я не знаю, почему я перепутала всё, особенно в такой сложной теме. Возможно, сказался недосып, нервы… Прошу прощения ещё раз у зрителя, но в первую очередь у Камилы и её семьи. Я первым делом связалась с Валиевой, чтобы извиниться. Свои ошибки, оговорки, всё надо признавать. Я неправа», — написала Медведева в своём телеграм-канале.