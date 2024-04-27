Фигурист Мельников назвал имена двух россиян, с которыми рад соревноваться

Фигурист Александр Мельников рассказал «Матч ТВ», что из нынешних соперников выделяет Владислава Дикиджи и Евгения Семененко, а также восхищается Юзуру Ханю и Хавьером Фернандесом.

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Мельников занял третье место на турнире «На призы Федерации фигурного катания Санкт‑Петербурга», набрав 257,59 балла и уступив Арсению Димитриеву (262,43) и Артуру Даниеляну (257,99).

— Мои кумиры — Юзуру Ханю и Хавьер Фернандес. Часто пересматриваю их выступления. Они для меня особенные фигуристы, которым хочется подражать. Из наших ребят нравятся Влад Дикиджи и Женя Семененко. Они оба лучшие, и я рад с ними соревноваться, — сказал Мельников «Матч ТВ».

Мельников — бронзовый призер Всероссийских соревнований «Серебряное ожерелье России». Он тренируется в группе Виктории Буцаевой.

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