Регулярная проверка на допинг отечественных спортсменов, входящих в международные пулы тестирования, не является приоритетной задачей Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Она входит в международный пул тестирования, - сказала Логинова, отвечая на вопрос, сколько раз РУСАДА в 2024 году проверяло Валиеву на допинг. - Соответственно, основная задача по тестированию спортсменов международного уровня, которые находятся в международных пулах, лежит, конечно, на международной федерации. В этом году тестирование данной спортсменки РУСАДА не организовывало".

В пулы допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU) в настоящее время входят девять представителей российского фигурного катания. Валиева - единственная, кого ISU включил в регистрируемый пул (RTP). Спортсмены из этого пула в своем профиле в антидопинговой системе ADAMS обязаны указывать не только контактные данные, места постоянного проживания и текущего местонахождения, но и одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Спортсменку дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

Валиева стала участницей популярного российского шоу

ISU пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье. Результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года были аннулированы, ее лишили золота чемпионатов Европы и России.