Постановщик Мурашов рассказал, кому из фигуристов хотел бы поставить программу
Постановщик Егор Мурашов рассказал, кому из фигуристов хотел бы поставить номер для выступления. Он заявил, что для некоторых из них уже есть заготовленная идея.
«Каждая постановка трудна и требует времени. Буду ставить еще Марку Лукину, Александру Мельникову, Илье Молянову. Я бы хотел поставить показательный номер для Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. У меня есть идея, я говорил Никите об этом. Если будет возможность, я обязательно сделаю это», — приводит слова Мурашова ТАСС.
Напомним, самому Мурашову 23 года. В 2023 году фигурист пытался перейти и выступать за сборную Швейцарии, но ISU заблокировали ему такую возможность. Сейчас он задействован в ледовых шоу, в которых, по его словам, гораздо проще выражать эмоции, которые он хочет.
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