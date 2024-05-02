Какие реформы в фигурном катании следует принять международным чиновникам

Даёшь четверные в короткой у женщин и повышение баллов за ультра-си в парах.

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Международный союз конькобежцев (ISU) в очередной раз собирается изменить правила в фигурном катании. Так, на летнем конгрессе, который состоится в Лас-Вегасе с 10 по 14 июня, будут рассмотрены предложения отменить стоимость ойлера, сократить в одиночных видах количество прыжков в произвольной программе, запретить спортивным парам выполнять комбинации из трёх прыжков, а также добавить в обоих видах хореографическое вращение и хореографическую поддержку парникам.

Не факт, что этим реформам дадут зелёный свет, но налицо нежелание ISU поощрять сильных по технической части спортсменов. Стоимость четверных прыжков уже существенно понижали, теперь добрались до безобидного ойлера, решив полностью его обнулить. При этом до сих пор нет никаких подвижек в том, чтобы разрешить девушкам делать квады в короткой программе. Прыгающие пары и вовсе явно впали в немилость. Вместо того чтобы подумать о повышении стоимости четверных выбросов и подкруток, чиновники упорно тормозят развитие парной дисциплины.

Самое время предложить чиновникам ISU альтернативные изменения правил. В отличие от них, упрощать фигурное катание мы точно не будем, а пойдём по пути усложнения.

Больше прыжков у мужчин и четверные в короткой у женщин

Вместо того чтобы сокращать в одиночном виде количество прыжков с семи до шести в произвольной программе, стоит обязать фигуристов выполнять хотя бы по разу каждый из шести видов прыжков. В зачёт пойдут только те, в которых не менее двух оборотов. Количество допустимых повторов при этом оставим прежним. Данное правило заставит пересмотреть контент тех, кто владеет двумя и более четверными прыжками. Например, Аделия Петросян на чемпионате России и Спартакиаде ни разу не прыгала сальхов, Евгений Семененко давно не показывал на соревнованиях лутц, а Марк Кондратюк на последних турнирах ограничивался четырьмя видами прыжков, не включая в прокат ни флип, ни риттбергер. Теперь же такого не будет: придётся продемонстрировать владение каждым видом прыжка.

Для гармонизации самих постановок необходимо запретить исполнять в произвольной подряд более трёх прыжковых элементов. Сейчас очень многие в первой половине программы делают друг за другом по четыре прыжка, а крутой француз Адам Сяо Хим Фа и вовсе умудрялся в этом сезоне выполнять подряд шесть прыжков! Никакого баланса, несмотря на действие «правила Загитовой».

Количество вращений в одиночном разряде следует увеличить до четырёх. Пусть одно из них будет хореографическим, как того и хочет ISU, а одно обязательно исполняется в другую сторону.

Почему бы не установить заново градацию дорожек шагов: по прямой, по кругу и серпантин? То, что их все скомпоновали в одну — это упрощение, которое толкнуло фигуристов куда меньше уделять внимания качеству шагов в целом. Хотелось бы, чтобы мужчины снова выкатывали по два вида дорожек как в короткой программе, так и в произвольной, а девушки плыли по льду в последовательности спиралей — это было очень красиво и хорошо выделяло тех, кто действительно умеет великолепно скользить.

У мужчин пора также обратно вернуть в произвольную восьмой прыжковый элемент и прибавить 30 секунд к выступлению. До сезона-2018/2019 спортсмены катались именно так, и это разумно: сильному полу по природе положено преодолевать больше, чем прекрасным леди. Но если прежде из восьми прыжковых элементов пять составляли сольные прыжки, то теперь можно разрешить в произвольной исполнять до четырёх каскадов, два из которых могут быть секвенцией с акселем. Правда, с условием, что при наличии двух секвенций только одна из них оценивается по полной стоимости, а база второй, как до сезона-2022/2023, умножается на 0,8.

Одиночников, исполняющих в произвольной более трёх четверных прыжков или три и более разных вида четверных, определённо нужно поощрять бонусным баллом. Стоимость четверного акселя необходимо повысить с 12,5 до 15-15,5 балла. Давать 16 баллов за него будет, пожалуй, чересчур, так как в случае падения его стоимость окажется идентичной чистому тройному акселю, а это тоже неправильно. Но и меньше 15 баллов столь уникальный элемент явно стоить не должен. Тот же четверной лутц почти в два раза дороже тройного: 11,5 балла против 5,9. Кроме того, следует позволить заменять обязательный тройной аксель в короткой программе у мужчин четверным. Илья Малинин, конечно, при желании прыгнет и тот и другой, как было в финале Гран-при — 2023. Но к чему вынуждать его или, возможно, новоиспечённого покорителя квакселя Владислава Дикиджи делать два одинаковых вида прыжка?

У девушек в короткой программе требуется снятие устаревшего запрета на квады. Для начала можно прийти к компромиссу и разрешить делать один четверной. Это не испортит красоту катания фигуристок, но стимулирует развитие вида. Помимо наших девочек, есть и иностранные квадистки. Не такие стабильные и смелые, но они всё-таки есть.

За риск хотя бы с одним ультра-си как в короткой, так и в произвольной программах девушки в принципе заслуживают поощрение в виде бонусного балла. А если кто-то успешно приземлит от трёх и более ультра-си, то нужно давать дополнительно уже два балла.

Наконец, пора установить стоимость пятерных прыжков. Пусть пока их никто не выполняет, но подготовиться к их оцениванию надо заранее. Илья Малинин, опять же, не дремлет: будет невероятно глупо, если он сделает пятерной в грядущем сезоне, но арбитры обнулят ему элемент из-за отсутствия оценочной шкалы.

Зелёный свет на четверные в парах и возрождение паттерна у танцоров

Парное катание активно набирает обороты. В прямом смысле. И вместо того, чтобы тормозить прогресс этой дисциплины, лучше помочь её дальнейшему подъёму. Повысить стоимость четверных подкруток и выбросов — необходимость. Несправедливо, что сейчас делать их совершенно невыгодно. Да, это очень опасные элементы. Как и традиционные высокие поддержки, вообще-то. А уж если чиновники ISU созрели, чтобы разрешить крутить сальто на льду, то никакого оправдания низким баллам за четверные элементы у пар быть не может.

Произвольную программу в парном катании, как и у мужчин, нужно увеличить до 4 минут 30 секунд. В добавленное время фигуристы смогут продемонстрировать ещё один тодес, парное или параллельное вращение на выбор, а также парную последовательность спиралей. Два тодеса будут разных видов: вперёд-внутрь или вперёд-наружу и назад-внутрь или назад-наружу. Зачастую у конкретных парников лучше идёт какая-то одна разновидность тодеса, и они, соответственно, всегда делают ставку на него, что не позволяет им всесторонне развиваться. Второе вращение и последовательность спиралей красиво разбавят постановку и нивелируют пустые места между более сложными элементами.

Неплохо будет добавить у пар и в короткой на выбор второе вращение или последовательность спиралей. И дорожку шагов тоже разбить на виды: по прямой, по кругу, серпантин.

Танцевальным дуэтам пошло бы на пользу возрождение обязательного и оригинального танцев. Но кажется, что об этом остаётся только мечтать, ибо тогда потребуется выделять для соревнований дополнительный день. Тем не менее никогда не поздно вернуть паттерн в нынешний ритмический танец и сосредоточиться на традиционных бальных видах — вальсе, танго, самбе, ча-ча-ча, фокстроте и так далее. Не стоит месить несколько в одной программе, пусть каждый год будет один конкретный танец, но фигуристы максимально раскрывают в нём своё мастерство и добиваются эталонного выполнения предписанных шагов.

Количество поддержек в произвольном танце можно увеличить до четырёх, но ввести обратно запрет на высокие подъёмы выше головы. Очень странно, когда танцевальные дуэты замахиваются чуть ли не на поддержки спортивных пар. Такими темпами недалёк тот день, когда две дисциплины объединят в одну. Нельзя допустить подобный поворот событий. Танцы на льду — прекрасный самостоятельный вид, который долгое время позволял насладиться в полной мере красотой катания. Хочется сохранить его самобытность.

При оценивании твиззлов и дорожек шагов было бы здорово устанавливать один уровень для обоих партнёров, а не суммировать их исполнение по отдельности. Раз идёт речь о дуэте, то и карать за ошибку одного логично и второго. Однако сегодня, если, к примеру, партнёрша делает ошибку и теряет уровень сложности, то её партнёру ничего не грозит: он получает отдельные баллы за тот же элемент. В результате цена огреха не так велика, как и ответственность танцоров друг перед другом. Безукоризненных выступлений становится меньше, мастерство падает. Это грустно, но именно так происходит в нынешний момент.

На самом деле, главное изменение, которое жизненно необходимо в фигурном катании — это максимально справедливое судейство без закулисных игр и очередей в танцах. К сожалению, в таком субъективном виде спорта это едва ли реально. По крайней мере, не на нашем веку.