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Костомаров рассказал, что стал уверенней чувствовать себя на льду

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, что стал уверенней чувствовать себя на льду, передает ТАСС.

Костомаров рассказал, как чувствует себя на льду
© Газета.Ru
«Я редко тренируюсь на льду, чаще тренируюсь в зале. По сравнению с первым разом я немного поувереннее чувствую себя на льду. Поймал баланс. Но все равно, конечно, к былому уровню никогда не вернется», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед на коньках.

Своим примером фигурист вдохновил многих людей. После операций и протезирования он часто показывает свои тренировки в тренажерном зале и бассейне.

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