Фигуристка Миронова рассказала о лучшем подарке, который получила от болельщиков

Фигуристка Екатерина Миронова рассказала «Матч ТВ», какой подарок от поклонника ее особенно впечатлил.

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Танцоры Миронова и Евгений Устенко — чемпионы Санкт‑Петербурга, бронзовые призеры этапа Гран‑при России в Красноярске. Они тренируются в группе Елены Соколовой. На последнем чемпионате страны дуэт занял шестое место.