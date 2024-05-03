Фигуристка Миронова рассказала о лучшем подарке, который получила от болельщиков

Фигуристка Екатерина Миронова рассказала «Матч ТВ», какой подарок от поклонника ее особенно впечатлил.
Танцоры Миронова и Евгений Устенко — чемпионы Санкт‑Петербурга, бронзовые призеры этапа Гран‑при России в Красноярске. Они тренируются в группе Елены Соколовой. На последнем чемпионате страны дуэт занял шестое место.
— Лучший подарок от фанатов — письмо. Помню соревнования в «Мегаспорте», мне вручают медведя, а внутри лежит бумажка с трогательным признанием. Я не буду раскрывать содержание — оно очень личное. Автор передал мне частичку своей души, и я ее храню, перечитываю. Это был первый крупный для меня по значимости подарок. Если вдруг этот человек прочитает, пусть знает, что мне безумно приятно! Самое ценное — добрые, искренние слова, — сказала Миронова «Матч ТВ».
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