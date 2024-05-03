Жулин сделал откровенное признание о Навке

Тренер по фигурному катанию, двукратный призер Игр в танцах на льду Александр Жулин на YouTube-канале «Это футбол, брат!» рассказал, что он очень любил свою бывшую жену Татьяну Навку.

«Самое трепещущее отношение у меня было к Татьяне Навке. Во-первых, тогда она была моя супруга, я ее очень любил. И она моя первая олимпийская чемпионка, это останется на века», — сказал Жулин.

Жулин и Навка были женаты с 2000 по 2010 год. В браке у них родилась дочь Александра. Под руководством Жулина Навка в паре с Романом Костомаровым стала олимпийской чемпионкой 2006 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.