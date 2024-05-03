Жулин рассказал, сколько зарабатывают фигуристы за выступление

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин на YouTube-канале «Это футбол, брат!» рассказал, что фигуристы могут заработать больше миллиона рублей за выступление.

«Есть ли там миллион рублей? Даже больше. Да, не все старты в году так оплачиваются. Фигуристам грех жаловаться. Сейчас деньги уходят из многих видов спорта. Но фигуристы всегда на виду. Мы на Первом канале, у нас хорошая посещаемость. Поэтому нам платят», — сказал Жулин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.