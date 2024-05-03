Жулин рассказал о выступлениях полупьяных фигуристов

Заслуженный тренер России Александр Жулин раскритиковал на YouTube-канале «Это футбол, брат!» качество показательных выступлений. Газета.Ru

Жулин поделился, что в день произвольной программы на чемпионате мира фигуристы закупались для «отрыва». Lenta.ru

«Соревнования заканчиваются, и после произвольной программы идет отрыв просто. Почему на показательных все катаются как куски говна, извините за выражение? Вот там полупьяные все выступают», – сказал заслуженный тренер России. Sports.ru