Тарасова: может, Жулин сам выпивает, раз считает, что фигуристы выступают пьяными

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова двукратного призера Олимпийских игр в танцах на льду, чемпиона мира и Европы Александра Жулина о том, что спортсмены позволяют себе расслабиться после выступлений на чемпионате мира. Чемпионат.com

«Не слышала никогда о таком. Может, Жулин сам выпивает. Или у него есть такие фигуристы. Я не знаю, откуда он это берет. Для меня это нонсенс», — заявила Тарасова. RT на русском

Ранее Жулин рассказал, что в день произвольной программы на чемпионате мира фигуристы закупались для «отрыва» после соревнований. «Почему на показательных все катаются как куски говна? Вот там полупьяные все выступают», — отметил он. Lenta.ru