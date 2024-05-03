Трусова высказалась о завершении карьеры

Серебряный призер Олимпиады Александра Трусова в эфире ТНТ заявила, что на данный момент не приняла решение о завершении карьеры.

© Матч ТВ

Фигуристка больше года не выступает на официальных стартах.

— Ты закончила уже выступать, правильно?

— Нет, еще не закончила.

— На больших соревнованиях будешь еще выступать?

— Я не решила пока. В данный момент не выступаю.

— Можно так сказать, что ты в «предпенсионном» возрасте?

— Можно, мне уже 19.

— Как в 19 лет иметь столько достижений? К 19 годам уже уйти на отдых.

— Я не отдыхаю. Просто теперь немного другой вид деятельности. Шоу и много работы просто в другом русле.

— Каково жить без мечты, к чему теперь стремиться? Все же куплено.

— Если материальные мечты, то у меня их еще много.

— В 19 лет уже встречаются? Есть какая‑то любовь?

— Я жила с парнем год.

— Не снесло крышу от денег? Глупости не делала?

— Нет, я зарабатываю с 12 лет, а с семи папа платил призовые за места на соревнованиях. Так заработала на первый iPhone в 7 лет, — сказала Трусова на шоу Comedy Club в эфире телеканала ТНТ.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине, чемпионка России, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы.