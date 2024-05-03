Трусова высказалась о завершении карьеры

Трусова заявила, что пока не приняла решение о завершении карьеры
Серебряный призер Олимпиады Александра Трусова в эфире ТНТ заявила, что на данный момент не приняла решение о завершении карьеры.
Фигуристка больше года не выступает на официальных стартах.
— Ты закончила уже выступать, правильно?
— Нет, еще не закончила.
— На больших соревнованиях будешь еще выступать?
— Я не решила пока. В данный момент не выступаю.
— Можно так сказать, что ты в «предпенсионном» возрасте?
— Можно, мне уже 19.
— Как в 19 лет иметь столько достижений? К 19 годам уже уйти на отдых.
— Я не отдыхаю. Просто теперь немного другой вид деятельности. Шоу и много работы просто в другом русле.
— Каково жить без мечты, к чему теперь стремиться? Все же куплено.
— Если материальные мечты, то у меня их еще много.
— В 19 лет уже встречаются? Есть какая‑то любовь?
— Я жила с парнем год.
— Не снесло крышу от денег? Глупости не делала?
— Нет, я зарабатываю с 12 лет, а с семи папа платил призовые за места на соревнованиях. Так заработала на первый iPhone в 7 лет, — сказала Трусова на шоу Comedy Club в эфире телеканала ТНТ.
Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине, чемпионка России, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы.