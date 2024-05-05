Тарасова оценила шансы американца русского происхождения на пятерной прыжок

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы американца русского происхождения Ильи Малинина на исполнение пятерного прыжка. Ее слова приводит «Sport 24».

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«Не думаю, что шесть четверных — это потолок Малинина. Если он чувствует эту возможность на пятерной прыжок, он будет этого добиваться. Перспективы российских фигуристов на пятерной? Из них пока никто ничего не сказал», — заявила Тарасова.

Чемпион мира-2024 в мужском одиночном катании Малинин заявил, что ему по силам исполнить пятерной прыжок.

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Ранее американский фигурист стал первым в истории, кому удалось приземлить четверной аксель на официальных соревнованиях.

В конце марта журналист Анатолий Чайковский призвал США поблагодарить Россию за победившего на чемпионате мира Илью Малинина. «Малинин катается, как наш фигурист. Да американцы должны нам памятник поставить за такого мальчика!» — заявил Чайковский.