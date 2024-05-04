Петросян о Тутберидзе: «Именно с ней я почувствовала, что могу чего-то добиться»

Фигуристка Аделия Петросян рассказала о принципах Этери Тутберидзе.

– Какую роль сыграла Этери Георгиевна в становлении твоего характера и мировоззрения?

– Я пришла в группу Этери Георгиевны, когда мне еще не было 12 лет. Именно с ней я почувствовала, что могу чего-то добиться. Она объясняла мне, как терпеть, преодолевать себя, как правильно реагировать на замечания, сдерживать эмоции на публике.

Этери Георгиевна умеет показать каждому, что он сильнее, чем думал. Благодаря ей я поняла, что в фигурном катании некоторые слова не имеют смысла: старалась, но не сделала, обещала, но не смогла – это никому не помогает в спорте. Важно заставить себя работать и показывать результат.

У меня бывают моменты слабости: я плачу, злюсь, отчаиваюсь, но главная задача – самой выбраться из слез и просто продолжить тренировку. Главное, чему учит Этери Георгиевна, – это выбирать работу, а не жалость к себе.

Этери Георгиевна сама очень красивая, и ей важно, чтобы девочки на льду выглядели хорошо. Для нее аккуратность в одежде, прическе, макияже – это проявление уважения к окружающим. Иногда она давала мне советы по поводу того как выглядеть лучше, и я ей за это благодарна», – рассказала Петросян, которая в прошедшем сезоне выиграла чемпионат России и Спартакиаду.