Линичук рассказала, почему приняла предложение Плющенко поработать в его академии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Линичук, ныне работающая в «Ангелах Плющенко», рассказала, почему решила принять предложение о совместной работе основателя академии, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Напомним, этой зимой Линичук после долгих лет жизни в США переехала в Россию и возглавила танцевальное отделение «Ангелов Плющенко».

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