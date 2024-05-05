Валиева дала совет молодому поколению

Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что стоит начать сразу заниматься несколькими видами деятельности, чтобы в итоге понять, какая нравится больше всего.

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«Ой, на самом деле, я бы посоветовала заняться всем и сразу. Ну, нет, не сразу. По очереди. Все попробовать и потом решить для себя, что тебе больше подходит. Потому что чем больше пробуешь, тем больше набираешься опыта и понимаешь, грубо говоря, что «математика мне больше нравится, а музыка — нет», — приводит слова Валиевой Sport24.

Напомним, Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка была также лишена всех наград от 25 декабря 2021 года. Известно, что после дисквалификации Валиева перестала посещать тренировки.