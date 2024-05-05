Рудковская: Самоделкина с этого года представляет Казахстан

Рудковская представила Самоделкину как фигуристку из Казахстана.

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Сегодня Софья Самоделкина выступила в шоу Евгения Плющенко в Ташкенте.

«Софья Самоделкина с этого года представляет Казахстан», – сказала жена Плющенко и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская.