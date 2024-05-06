Косторная рассказала о своем любимом образе

Российская фигуристка, выступающая в парном катании, Алена Косторная назвала образ «Черного лебедя» своим любимым.

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«Мне очень часто говорили, что мне идут балетные образы. Я всегда боялась и старалась их подвергать, и одна мысль о пачке наводила ужас. Но на одном из шоу Яна Александровна Рудковская предложила образ черного лебедя, вариантов победы у меня не было. Сразу после первого вывода я поняла, что 200% попадание в образ. Официально могу сказать, что роль «Черный Лебедь» моя любимая», — написала фигуристка в социальных сетях.

С 2023 года Алёна Косторная выступает в паре с Георгием Куницей. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли девятое место.