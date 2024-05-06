«Спасибо, что живы»: российские фигуристы не смогли вылететь из Ташкента

Фигурист Георгий Куница, выступающий в спортивной паре с Аленой Косторной, в своих социальных сетях рассказал, что он вместе со своей партнершей не смог вылететь из Ташкента. Газета.Ru

«Приехали в 5 утра в аэропорт. Отстояли 198 738 км очереди. Сели в самолет в 8 утра. Просидели там час. Из-за неполадок с двигателем нас высадили. Чинят двигатель. Задержка минимум 2 часа. Ну, спасибо, что живы. А как ваше утро?», — написал Куница. Sports.ru

Косторная является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран‑при сезона‑2019/20 в женском одиночном катании. В 2023 году спортсменка перешла в парное катание и стала выступать месте с Куницей. Матч ТВ