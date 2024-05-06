Участница шоу Плющенко рассказала о поддержке Гном Гномыча

Капитан команды по синхронному катанию «Кристалл Айс Джуниор» Мария Кольцова в интервью «Газете.Ru» рассказала о поддержке фигуристов-одиночников во время совместных репетиций при подготовке к шоу Евгения Плющенко.

Кольцова взаимодействовала в своих номерах с известными одиночницами — Юлией Липницкой, Ксенией Синицыной, Елизаветой Нугумановой, а также получала поддержку от Александра Плющенко — сына Плющенко и Яны Рудковской, известного по домашнему прозвищу Гном Гномыч.