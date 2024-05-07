Костомаров станцевал с Авербухом

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров и известный хореограф Илья Авербух станцевали на концертной площадке в Санкт-Петербурге. Соответствующее видео Костомаров опубликовал в своем Telegram-канале.

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«Концерт в Санкт-Петербурге. Два лучших танцора на сцене. Старики в деле!» — написал он.

Гала‑концерт в Ледовом дворце был посвящен Дню Победы и Дню труда. Костомаров также на льду исполнил песню «Город, которого нет», под которую выступил фигурист Алексей Ягудин.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед на коньках.

Своим примером фигурист вдохновил многих людей. После операций и протезирования он часто показывает свои тренировки в тренажерном зале и бассейне.