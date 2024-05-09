Алина Загитова опубликовала фото из мечети

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях фото в платке из мечети.

Напомним, в данный момент Загитова находится в родной Казани по рабочим вопросам, в частности, это касается строительства её школы фигурного катания.

© Личный архив Загитовой

© Личный архив Загитовой

21-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.