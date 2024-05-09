Тарасова отреагировала на переход Игнатова в академию «Ангелы Плющенко»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что уверена в прогрессе фигуриста Макара Игнатова после его перехода в академию «Ангелы Плющенко».

Ранее 23‑летний спортсмен занимался под руководством Евгения Рукавицына и Галины Кашиной. В среду Игнатов объявил о переходе в группу Плющенко.

— Честно говоря, я и к Рукавицыну хорошо отношусь, и к Игнатову. Видимо, у Рукавицына сейчас слишком много ребят. Посмотрим, что из этого выйдет. Переход интересный и перспективный. Уверена, Плющенко с его опытом должен помочь Макару прогрессировать, — сказала Тарасова корреспонденту «Матч ТВ».

Игнатов является серебряным призером чемпионата России, двукратным победителем Финала Кубка России и этапа международной серии челленджер Nebelhorn Trophy.