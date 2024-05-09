Авербух назвал короля фигурного катания

Режиссер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух назвал имя короля фигурного катания на данный момент. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, это американец Илья Малинин.

«Чемпионат мира показал, что пришел новый король», — заявил Авербух.

На чемпионате мира-2024, проходившем в марте, Малинин завоевал зролотую медаль в мужском одиночном катании. Он установил мировой рекорд по количеству баллов за проиизвольную программу (227,79).

19-летний Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали выступать за сборную Узбекистана, с 1998 года проживают в США.