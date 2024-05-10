Двукратный чемпион мира по фигурному катанию завершил карьеру

Приятный в общении и хорошо относящийся к россиянам Шома Уно дважды выигрывал чемпионаты мира, побеждал на множестве престижнейших соревнований, но так и не стал олимпийским чемпионом.

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И вот за два года до Зимней Олимпиады Шома объявил об уходе. Может, и покажется, что рано, ведь Уно 26 лет. Однако, если взвесить все "за" и "против", то решение верно. В этом году Шомо Уно имел прекрасный шанс стать трехкратным чемпионом мира, уверенно лидируя после короткой программы на первенстве в Монреале. Но, неожиданно провалив произвольную, не стал даже призером.

У японца, первым в мире исполнившего четверной флип, пропала мотивация. Стало понятно, что в борьбе с новым победителем мирового первенства американцем русского происхождения Ильей Малининым у японца нет и не будет шансов, а раз так…

Шома Уно встал на коньки в 4 года. Конечно, за два с лишним десятилетия непрерывных состязаний накопилась усталость. Японец маленького росточка искал мотивацию, меняя тренеров. Однажды заехал и в Россию, проведя сбор с командой Этери Тутберидзе. Но на большее Уно не хватило и уже осенью он вернулся домой.

А в Японии тоже подрастали новые юные соперники. И, похоже, именно им собирается помогать весьма капризная и разборчивая национальная федерация фигурного катания.

Официально о своем решении Шома Уно объявит 14 мая.