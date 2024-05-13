Тренерский штаб Тутберидзе проведет мастер-класс в Мексике

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе проведёт мастер-класс в мексиканской Хурикилье (штат Керетаро) 1 июня.

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«Хотим сообщить вам, что у нас уже есть место и дата проведения однодневного интенсивного курса с группой Тутберидзе для уровней ниже акселя. Бронируйте место, ведь количество мест ограничено!» — сообщает Lakeside Ice Park в социальной сети.

Вместе с Тутберидзе занятие проведут Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. Команда уже посещала Мексику в 2021 году. Тогда мастер-класс состоялся в городе Канкун.

Напомним, с 2024 года группа Тутберидзе тренируется на территории ледового дворца, построенного московскими властями специально для Тутберидзе. Спортсмены будут готовиться к предстоящему сезону в данном центре, который имеет полное техническое оснащение для тренировок.