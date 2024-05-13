Российская фигуристка Овсянкина будет представлять Францию

Российская фигуристка Алиса Овсянкина, выступающая в дуэте с Максимилианом Райе, будет представлять сборную Франции со следующего сезона. RT на русском

В декабре 2022 года дуэт Овсянкиной и Матвея Самохина прекратил существование. В июле 2023 года стало известно, что Овсянкина встала в пару с Райе и стала тренироваться в Лионе под руководством Марьена де ла Асунсьона, Эми Хираи, Оливье Шонфельдера и Мюриель Буше-Зазуи. ТАСС

«Алиса и Максимилиан будут представлять Францию в следующем сезоне. В июле они примут участие в отборе на Гран-при среди юниоров во Франции», — рассказал де ла Асунсьон. Чемпионат.com