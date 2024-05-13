Тарасова отреагировала на участие Валиевой в шоу Навки

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала участие фигуристки Камилы Валиевой в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

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«Я буду очень рада увидеть Камилу. Не опасаюсь, что ей могут продлить дисквалификацию. Нам уже опасаться нечего! Все что могли, они сделали», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Гастроли мюзикла на льду «Руслан и Людмила» пройдут в период с 12 июня по 2 октября. Конкретные даты будут известны позднее. Для Валиевой участие в этом проекте будет первым после новости о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В последний раз в подобных шоу фигуристка участвовала 28 января в Санкт-Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. В её анализах нашли триметазидин. На тот момент ей было 15 лет.