Тарасова высказалась об отказе Хорватии от проведения ЧЕ по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что отсутствие денег и интереса — главные причины, по которым Хорватия отказалась проводить в стране чемпионат Европы по фигурному катанию в 2025 году.

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Федерация фигурного катания Хорватии проинформировала Международный союз конькобежцев (ISU), что не сможет организовать чемпионат Европы по фигурному катанию в 2025 году. Отмечается, что Хорватия не примет турнир из‑за «непредвиденных обстоятельств».

— Неинтересно там людям фигурное катание, не ходят. Не любят просто, вот и всё. И нет денег. Проблемы две.

— Когда уже мы дождемся, что на нас снова обратят внимание?

— До этого еще очень долго, нужно пожить, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Чемпионат Европы должен был пройти в Загребе с 20 по 26 января. Совет ISU возобновил прием заявок на проведение турнира. Крайний срок подачи заявки — не позднее 24 мая.

Последний раз столица Хорватии принимала европейский чемпионат в 2013 году.