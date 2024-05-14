Фигуристка Шевченко рассказала, кто ее мотивирует

Российская фигуристка Софья Шевченко, выступающая в дуэте с Андреем Ежловым, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказала о зарубежных спортсменах, которые её вдохновляют.

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— Кто из дуэтов, выступающих сейчас на мировом уровне, больше всего вас мотивирует своей историей?

Софья: Первые три места на прошедшем чемпионате мира. Чок/Бейтс, Гиллес/Пуарье, Гиньяр/Фаббри. Про итальянцев часто говорили, что у них разные параметры и что у них нет статного вида, однако они своей бесконечной работой показывают результат, мне на них очень интересно смотреть. Английская пара Фир/Гибсон в этом сезоне яркая. И несмотря на то, что многие пары сейчас катаются в ведущей группе мира у одного тренера, они все разные. Видно, что спортсмены сами включены в процесс, придумывают идеи и воплощают их на льду, каждый по-своему. Здорово. Хочется к ним стремиться.

Ранее танцевальный дуэт рассказал о том, как проходит их совместная работа.