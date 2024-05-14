Фигурист Ежлов рассказал, как Костомаров помог ему сохранить карьеру

Российский фигурист Андрей Ежлов, выступающий в дуэте с Софьей Шевченко, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказал о том, какую роль в его жизни сыграл олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров.

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Андрей: У меня всегда кумиром был Рома Костомаров.

— Ещё со времен его ледовой карьеры?

Андрей: Да. Он мне всегда нравился. Своей харизмой, своим катанием. Мы с ним разговаривали перед тем, как мы встали в пару с Соней. Он мне сказал: «Не бросай, катайся, всё у тебя будет». После этого спустя три месяца мы встали с Соней в пару.

— То есть можно сказать, что он повлиял на твою карьеру?

Андрей: Честно скажу, я тогда задумывался о том, чтобы не кататься дальше. Но когда мы поговорили с Ромой, он открыл мне глаза на фигурное катание, на танцы, замотивировал. И сейчас я продолжаю кататься.

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