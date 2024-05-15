Самарин объяснил, почему решил объявить о завершении карьеры

Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов России в мужском одиночном катании Александр Самарин объяснил, почему решил официально объявить о завершении спортивной карьеры, а не о её приостановке на неопределённый период, как это делают многие российские фигуристы.

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— Ты с такой честностью объявил о завершении карьеры, не приостанавливал, как другие спортсмены, не брал паузу. Буквально после соревнований в микст-зоне объявил о том, что «это у меня последний старт, и я собираюсь завершать».

— Как-то я всегда плюс-минус говорил, как оно есть, не юлил. Время пришло. Но честно могу сказать, Светлана Владимировна Соколовская ещё испытывает такие, смешанные эмоции. Мы периодически разговариваем на эту тему, и прекрасно понимаем, что сделали всё так, как должно было быть. Всё вовремя, всё хорошо. Но когда я выхожу на лёд, там, к шоу подготовиться или ещё как-то, вижу в её глазах грусть, тоску, переживание сильное, — сказал Самарин в подкасте «Произвольная программа».