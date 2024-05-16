Стало известно, будут ли наказаны фигуристы, которые участвуют в шоу с Валиевой

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассказали, могут ли последовать санкции для фигуристов, которые принимают участие в одном шоу с дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил Камилой Валиевой. Заявление приводит ТАСС.

«Если дисквалифицированная спортсменка не осуществляет деятельность в качестве персонала спортсмена в отношении других фигуристов, участвующих в шоу, то такое взаимодействие не подпадает под определение «запрещенного сотрудничества» и не является нарушением антидопинговых правил», — указали в пресс-службе.

13 мая было объявлено, что Валиева заявлена на шоу Татьяны Навки.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.