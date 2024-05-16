Российский фигурист Егор Мурашов завершил спортивную карьеру

Бывший российский фигурист, а ныне хореограф Егор Мурашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказал о том, что он собирается делать с карьерой и как сейчас обстоят дела.

— Когда мы разговаривали в прошлый раз, ты ещё не определился, что делать с карьерой, возвращаться или заканчивать. Как сейчас обстоят дела с этим?

— Я завершил свою профессиональную карьеру в фигурном катании. Хочу ли я вернуться? Наверное, да. Но жалею ли я о том, что завершил? Нет. Для меня открылся абсолютно другой мир в этом виде спорта, который дает мне возможность показывать себя в шоу, в постановке программ и никуда не пропадать. Поверьте, сил и желания очень много, поэтому я искренне надеюсь, что вы ещё обо мне услышите. Фигурному катанию за это огромное спасибо, огромное количество дорог сейчас передо мной открыто, по которым можно пройтись и попробовать что-то новое.