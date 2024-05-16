Стало известно, будут ли наказаны фигуристы, которые участвуют в шоу с Валиевой

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассказали, могут ли последовать санкции для фигуристов, которые принимают участие в одном шоу с дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил Камилой Валиевой. Газета.Ru

«Если дисквалифицированная спортсменка не осуществляет деятельность в качестве персонала спортсмена в отношении других фигуристов, участвующих в шоу, то такое взаимодействие не подпадает под определение «запрещенного сотрудничества» и не является нарушением антидопинговых правил», — указали в пресс-службе. ТАСС

Ранее Валиева была дисквалифицирована на 4 года за допинг. Срок наказания отсчитывается от 25 декабря 2021-го. Sports.ru