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Француз Жубер об отстранении россиян от международных турниров: «Очень жаль фигуристов, я не понимаю этого решения»

Французский фигурист Брайан Жубер заявил «Матч ТВ», что сожалеет об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, так как конкурировать с ними было интересно.

Французский чемпион мира сожалеет об отстранении российских фигуристов
© globallookpress.com

С марта 2022 года российские фигуристы не имеют права выступать на турнирах под эгидой ISU. Последним международным турниром для отечественных фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.

— Как ты отреагировал на отстранение россиян от международных турниров? Упал ли уровень фигурного катания без русских?

— Мне очень жаль русских фигуристов. Я не понимаю этого решения. Соревноваться с ними всегда было интересно. С русскими любой турнир — особенно чемпионат Европы — выглядит конкурентоспособнее. Уровень упал, это касается женского одиночного и парного катания, — сказал Жубер в интервью «Матч ТВ».

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