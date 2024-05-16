Французский чемпион мира сожалеет об отстранении российских фигуристов

Французский фигурист Брайан Жубер заявил «Матч ТВ», что сожалеет об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, так как конкурировать с ними было интересно.

С марта 2022 года российские фигуристы не имеют права выступать на турнирах под эгидой ISU. Последним международным турниром для отечественных фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.

— Как ты отреагировал на отстранение россиян от международных турниров? Упал ли уровень фигурного катания без русских?

— Мне очень жаль русских фигуристов. Я не понимаю этого решения. Соревноваться с ними всегда было интересно. С русскими любой турнир — особенно чемпионат Европы — выглядит конкурентоспособнее. Уровень упал, это касается женского одиночного и парного катания, — сказал Жубер в интервью «Матч ТВ».