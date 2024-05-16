Жубер назвал лучших фигуристов в истории мужского одиночного катания

Чемпион мира по фигурному катанию француз Брайан Жубер в интервью «Матч ТВ» назвал россиянина Алексея Ягудина, японца Юдзуру Ханю и Илью Малинина из США лучшими одиночниками в истории фигурного катания.

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Ягудин — олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира. Ханю по два раза выигрывал Олимпиаду и чемпионат мира. 19‑летний Малинин в марте стал чемпионом мира, в прошлом году американец первым в истории исполнил аксель в четыре с половиной оборота на официальном турнире.

— Назови трех лучших одиночников в истории фигурного катания.

— Какой сложный вопрос. Ягудин, Ханю и Малинин. Также мне нравилось наблюдать за катанием Дайсуке Такахаси, Дениса Тена, Джейсона Брауна и Евгения Плющенко.

— Главный вопрос российского фигурного катания — Плющенко или Ягудин?

— Они оба потрясающие! — сказал Жубер «Матч ТВ».