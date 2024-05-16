Плющенко обратился к выступившему против отстранения россиян французу

Фигурист и заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко обратился к выступившему против отстранения российских фигуристов чемпиону мира из Франции Брайану Жуберу и предложил ему работу. Матч ТВ

«Мы рады видеть всех иностранных участников в нашем шоу. Мы открыты, как и наша страна, для сотрудничества с каждым», — заявил Плющенко. Sports.ru

Ранее чемпион мира из Франции высказался против отстранения российских фигуристов от международных турниров. «С русскими любой турнир выглядит конкурентоспособнее. Уровень упал, это касается женского одиночного и парного катания», — заявил Жубер. Lenta.ru