Плющенко перенес пятичасовую операцию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о том, что он перенес операцию на спине, передает Sport24.

"Десять лет в Израиле мне установили конструкцию. Она подвела в определенный момент. Я уже не мог опираться на ногу, хромал. Эта конструкция была заменена. Операция длилась пять часов", - сказал Плющенко.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

«У меня 17 операций было», — Плющенко раскрыл, что ему пришлось пережить и оставить за кадром

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.