Тарасова о Гейниш и Чигиреве: «пусть уходят куда угодно»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала намерение фигуристов Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирева сменить спортивное гражданство. Об этом пишет Sport24.

Накануне в СМИ появились публикации о том, что Гейниш и Чигирев планируют сменить спортивное гражданство, собираются представлять Узбекистан.

Тарасова заметила, в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с фигуристами, что «десятая вода на киселе пусть уходит куда угодно».

Тренер уточнила, что сборная России ничего не потеряет от их ухода, так как российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях.

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Напомним, что Гейниш и Чигирев, воспитанники тренера Нины Мозер, образовали дуэт в 2022 году. Спортсмены были призерами чемпионата Москвы, победителями этапа Кубка Москвы, а также призерами мемориала Панина-Коломенкина.