Валиева решила начать музыкальную карьеру

Фигуристка Камила Валиева призналась, что она планирует начать музыкальную карьеру и уже работает над первым треком. Об этом она рассказала kp.ru на церемонии вручения премии RU.TV 2024, на которую пришла вместе с популярным блогером Алексеем Авдеевым, известным под псевдонимом Youungeer.

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Спортсменка уточнила, что песня находится на стадии разработки. Блогер при этом уточнил, что они оказались на мероприятии вместе, потому что работают над «кое-чем очень классным, совместным. Он добавил, что они часто проводят время вместе.

«Короче, скоро услышите, он (трек — прим. ред.) уже есть, и в нем секретная формула успеха», — сказал Авдеев.

Накануне Валиева ответила отрицательно на вопрос, готовится ли что-то романическое между ней и Авдеевым.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. В сезоне-2023/24 спортсменка не выходила на лед в официальных соревнованиях, появляясь на публике лишь в показательных номерах.