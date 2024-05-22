Фигуристка Валиева планирует выступать в шоу Навки с июля

Фигуристка Камила Валиева планирует приступить к выступлениям в ледовом шоу Татьяны Навки в июле. Об этом ТАСС сообщил источник.

© ТАСС

Ранее Навка рассказала ТАСС, что Валиева примет участие в шоу "Руслан и Людмила" и "Вечера на хуторе".

"Камила Валиева планирует начать выступать в шоу с июля", - сообщил источник.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Спортсменку дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье. Результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года были аннулированы, ее лишили золота чемпионатов Европы и России.