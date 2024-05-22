Российская фигуристка выложила откровенное фото

Российская фигуристка и хореограф Бетина Попова опубликовала новый пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Спортсменка предстала перед подписчиками в черном бюстгальтере и черных бикини, стоя рядом с бассейном.

© Соцсети

27-летняя Попова завершила профессиональную карьеру в 2020 году. В 2019 году спортсменка стала чемпионкой зимней Универсиады.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.