Опубликован календарь всероссийских соревнований по фигурному катанию

Исполком ФФККР утвердил календарный план основных всероссийских соревнований по фигурному катанию в сезоне 2024-2025. Контрольные прокаты сборной команды России состоятся в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.

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Сезон стартует этапами Гран-при России, которые состоятся в Магнитогорске (23 октября — 27 октября), Казани (30 октября — 3 ноября), Красноярске (6 — 10 ноября), Москве (13-17 ноября) и Санкт-Петербурге (20 — 24 ноября). В Казани соревнования пройдут в одиночном и парном катании, в Москве — одиночном катании и танцах на льду. Кубок Первого канала пройдёт с 27 февраля по 3 марта в Челябинске. Чемпионат России-2025 пройдёт в Омске с 18 по 23 декабря 2024 года.

Основные старты фигуристов в сезоне-2024/2025: