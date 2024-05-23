Опубликован календарь всероссийских соревнований по фигурному катанию

Стал известен календарь всероссийских соревнований по фигурному катанию на сезон-2024/2025
Исполком ФФККР утвердил календарный план основных всероссийских соревнований по фигурному катанию в сезоне 2024-2025. Контрольные прокаты сборной команды России состоятся в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.
Сезон стартует этапами Гран-при России, которые состоятся в Магнитогорске (23 октября — 27 октября), Казани (30 октября — 3 ноября), Красноярске (6 — 10 ноября), Москве (13-17 ноября) и Санкт-Петербурге (20 — 24 ноября). В Казани соревнования пройдут в одиночном и парном катании, в Москве — одиночном катании и танцах на льду. Кубок Первого канала пройдёт с 27 февраля по 3 марта в Челябинске. Чемпионат России-2025 пройдёт в Омске с 18 по 23 декабря 2024 года.
Основные старты фигуристов в сезоне-2024/2025:
- Этап Гран-при России в Магнитогорске (23 октября — 27 октября).
- Этап Гран-при России в Казани (30 октября — 3 ноября).
- Этап Гран-при России в Москве (13-17 ноября).
- Этап Гран-при России в Санкт-Петербурге (20 — 24 ноября).
- Чемпионат России-2025 в Омске (18-23 декабря 2024).
- Кубок Первого канала в Челябинске (27 февраля — 3 марта).
- Финал Кубка России «Гран-при России» в Новосибирске (13-16 февраля).