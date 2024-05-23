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Фигуристке Аннабель Морозовой утвердили смену гражданства

Исполком Федерации фигурного катания на коньках утвердил смену спортивного гражданства фигуристке Аннабель Морозовой, выступающей в танцах на льду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Фигуристке Морозовой утвердили смену гражданства
© РИА Новости

Аннабель Морозова родилась 2 мая 2001 года в США в семье фигуристов Николая Морозова из России и Каролины Дуарин из Франции. Имеет американское, французское и российское гражданство. Спортсменка до декабря 2022 года выступала в дуэте с Девидом Нарижным, затем — с Игорем Еременко.

«Исполком утвердил смену гражданства Морозовой, спортсменка будет выступать за США», — отметил собеседник агентства.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала намерение фигуристов Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирева сменить спортивное гражданство.

Тарасова заявила, что «десятая вода на киселе пусть уходит куда угодно», российская сборная после их отъезда ничего не потеряет.

Фигурное катание
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